Venerdì alle 18.30, il centrocampista di una squadra di calcio ha ricevuto un nuovo soprannome: McDios. La scelta di chiamarlo così ha generato discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, ma non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni di questa decisione. La designazione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori commenti o spiegazioni.

Venerdì, ore 18.30 (chi l’ha deciso, Dio solo lo sa), e già c’è qualcuno che arriva in ritardo dal lavoro, qualcuno che non avrebbe mai dovuto lasciare l’ufficio in quel momento, qualcuno che beve un caffè freddo e lo guarda come se stesse guardando la partita. Cagliari-Napoli. Fumo, proclami, ansia. Cagliari ti aspetta come se fosse una guerra privata, eppure nei loro spogliatoi ci sono più napoletani che da noi. Tant’è. Ma la rivalità? Quale rivalità? Pisacane (che ti guardi e pensi: “ma davvero?”) scende senza attaccanti. Nessuna sorpresa, nessuna follia: dopo novanta secondi Scott Magic Cavalier Tominay, che poi se lo chiamiamo così sembra un nome da fumetto ma la verità è che sono finiti aggettivi e soprannomi, il prossimo sarà McDios. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay? Sono finiti i soprannomi, chiamiamolo McDios

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