Pronostico Strasburgo-Rijeka | i sogni sono finiti

Il match tra Strasburgo e Rijeka si svolge negli ottavi di finale di Conference League. La squadra croata, per la prima volta nella sua storia, si è qualificata a questa fase europea, mentre i francesi cercano di proseguire il cammino nella competizione. La partita si gioca in Francia e le probabili formazioni sono state già annunciate, con il pronostico che favorisce i padroni di casa.

Strasburgo-Rijeka è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Non aveva mai raggiunto il Rijeka, nella sua storia, un traguardo così importante guardando una manifestazione europea. Per la formazione ospite è stato un sogno, ma i sogni purtroppo, sono destinati a finire ad un certo punto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Lo Strasburgo ha messo la qualificazione in cassaforte andando a vincere due a uno in trasferta giovedì scorso. Una prova di forza importante per la formazione francese che in questo momento sta attraversando uno dei momenti migliori della propria annata: parliamo infatti di una squadra che viene da sette risultati utili di fila in tutti i tornei e che in corsa, in Patria, anche per una qualificazione europea. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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