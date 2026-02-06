Napoli è McTominay dipendenza! Contro il Genoa lo scozzese polverizza un traguardo da autentico stakanovista Cosa succede

Il Napoli continua a puntare forte su McTominay, che contro il Genoa ha raggiunto un nuovo record personale. Lo scozzese corre senza sosta, dimostrando tutta la sua voglia di mettersi in mostra. La sua presenza in campo si fa sentire, e i tifosi non nascondono l’entusiasmo. La squadra si affida sempre di più alle sue energie, sperando che possa trascinare i partenopei verso risultati importanti.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, si sta distinguendo in questa stagione con prestazioni di alto livello.

