Dopo la vittoria del Napoli contro il Cagliari, Politano e McTominay hanno parlato a Dazn. McTominay ha detto che giocare con De Bruyne è facile, perché è un grande giocatore. Politano ha commentato l’andamento della partita e il risultato ottenuto. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel post partita, durante le interviste ai giocatori del Napoli.

I giocatori del Napoli, Politano e McTominay, hanno rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro il Cagliari Cagliari-Napoli 0-1, Politano e Mctominay a Dazn. Partita complessa Politano: “ Oggi non era facile perché il Cagliari in casa è una squadra rognosa. Siamo stati bravi nello sbloccarla subito, ma dovevamo far più gol perché poi rischi Come ti trovi a giocare con De Bruyne e Hojlund? McTominay: “Kevin è un buon giocatore, è semplice giocare con Kevin. Oggi abbiamo vinto con una grande squadra” Quali sono i maggiori rimpianti? McTominay: “Adesso l’obiettivo è vincere il maggior numero di partite possibile” Tra qualche giorno avrai addosso un altro azzurro? Politano: “ C’è grandissimo entusiasmo, non vediamo l’ora di arrivare, siamo carichi, il mister ci ha caricato in questi mesi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay: “Giocare con De Bruyne è facile, è un gran giocatore”

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