conte studia il tridente con de bruyne e mctominay

L'allenatore del Napoli sta valutando una possibile formazione per la prossima partita, concentrandosi sulla disposizione offensiva con De Bruyne e McTominay. La squadra si prepara a sfidare il Cagliari, con l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo delle qualità dei giocatori nel reparto avanzato. La strategia include un possibile tridente, studiato nei dettagli in vista dell’incontro.

Il Napoli arriva a Cagliari con un’idea precisa: sfruttare al massimo il talento accumulato tra centrocampo e attacco per dare continuità alla striscia positiva. Le tre vittorie consecutive hanno rilanciato le ambizioni della squadra di Antonio Conte, che ora guarda non solo alla Champions, ma anche al secondo posto. Il tema centrale è tutto nella qualità. Il tecnico valuta una soluzione offensiva più aggressiva, con De Bruyne e McTominay alle spalle di Hojlund, in un sistema fluido capace di trasformarsi in un tridente mascherato. Una struttura che nasce dall’esperienza comune dei tre a Manchester, tra City e United, e che garantisce imprevedibilità tra le linee. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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