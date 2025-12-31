Il ristorante Roma compie 125 anni | Grande gioia

Il ristorante Roma celebra i suoi 125 anni, un traguardo che testimonia la sua lunga tradizione nella cucina carrarina. Fondata oltre un secolo fa, questa attività rappresenta un punto di riferimento per gli amanti della gastronomia locale. Un anniversario che evidenzia l’importanza di preservare e condividere le radici culinarie della comunità nel corso degli anni.

Grande entusiasmo per l’importante anniversario del tradizionale ristorante Roma: compie 125 anni che hanno segnato la storia autentica della cultura gastronomica carrarina. Il ristorante si affaccia sulla centralissima piazza Cesare Battisti ed è attivo dal 1900. Una proposta culinaria la sua che si fonda sulla tradizione toscana, con piatti preparati secondo ricette di famiglia tramandate di generazione in generazione, affiancate da un’attenzione alle nuove esigenze alimentari. Pasta fresca fatta in casa, tordelli di carne e cappelletti in brodo restano i capisaldi di un menù che valorizza materie prime di qualità e una selezione di vini del territorio e nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

