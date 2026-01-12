Processo Hydra a Milano 5 secoli di carcere a 62 imputati | Affiliati di 3 mafie uniti per fare affari in città Lombardia come la Calabria

Da xml2.corriere.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo Hydra a Milano riguarda 62 imputati coinvolti in un’organizzazione mafiosa che opera in città, collegando affiliati di diverse cosche. I pm sottolineano come questa realtà rappresenti una forma di

I pm: «Non una supermafia né una mafia nuova, ma una mafiosità immanente». Il «giro» dalle estorsioni alle truffe sul superbonus 110%. Altri 9 indagati patteggiano e 45 vanno a giudizio. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

processo hydra a milano 5 secoli di carcere a 62 imputati affiliati di 3 mafie uniti per fare affari in citt224 lombardia come la calabria

© Xml2.corriere.it - Processo Hydra a Milano, 5 secoli di carcere a 62 imputati: «Affiliati di 3 mafie uniti per fare affari in città. Lombardia come la Calabria»

Leggi anche: “Alleanza tra mafie in Lombardia”: chiesti 570 anni di carcere per 75 imputati al maxi processo Hydra

Leggi anche: Alleanza tra mafie in Lombardia, chi è il nuovo pentito del maxi procedimento Hydra a Milano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il sistema mafioso lombardo: affari, droga e riciclaggio alla prova del verdetto; 'Ndrangheta, scoperto l'arsenale del locale di Legnano nascosto in un'officina: decisive le indicazioni del pentito; Rubano file al commercialista Gian Gaetano Bellavia, oltre 100 vip nelle sue carte: a processo un'ex collaboratrice.

processo hydra milano 5Processo Hydra a Milano, 146 imputati per mafia - processo con rito abbreviato con l'udienza preliminare per i 146 imputati dell'inchiesta Hydra. tg24.sky.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.