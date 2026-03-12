Max Mara Blazer ‘nebbie’ | La verità

Max Mara ha presentato il nuovo blazer chiamato "nebbie", che sta attirando l'attenzione nel mondo della moda. L'azienda ha confermato la sua disponibilità sul mercato e ha evidenziato le caratteristiche del capo, senza aggiungere commenti su eventuali collaborazioni o strategie di vendita.

Lana e struttura: perché il 'Nebbie' non è un semplice blazer. Il blazer Max Mara 'Nebbie' si distingue immediatamente per una fattura rigorosa che rispecchia l'eredità dell'alta moda italiana. La scelta della lana come materiale principale conferisce al capo quella naturale capacità di termoregolazione tipica delle fibre naturali, rendendolo ideale per le stagioni intermedie e fredde. Max Mara Blazer 'Nebbie' L'analisi visiva del colletto rivela cuciture precise e una struttura definita che mantiene la forma nel tempo senza deformarsi.