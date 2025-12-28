Il tecnico partenopeo teme l’appagamento della squadra e non vole cali di tensione in campionato. Il Napoli affronta oggi la Cremonese di Nicola dopo l’affermazione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte teme il dopo Supercoppa e tiene alta la tensione in vista della Cremonese

Leggi anche: Napoli, alta tensione in vista della sfida di Champions: vietata la vendita dei biglietti ai residenti di Bergamo

Leggi anche: Conte lo esclude ancora: la scelta in vista di Cremonese – Napoli è un segnale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il Napoli alza la Supercoppa, Conte: Abbiamo onorato questa maglia; Conte d'Arabia: la Supercoppa fa tornare i conti al cinepresidente De Laurentiis; Conte ricorda due volte all’Inter perché il Napoli è in Supercoppa: “Siamo qui e ce lo siamo…; Napoli senza respiro, il Bologna insegue la storia. Per la Supercoppa la finale più giusta.

Corriere della Sera – Conte sfida il ‘troppo entusiasmo’ post Supercoppa: Cremona è un match chiave - La vittoria della Supercoppa italiana ha dato grande entusiasmo in casa Napoli ma allo stesso tempo bisogna fare attenzione. iamnaples.it