Conte teme il dopo Supercoppa e tiene alta la tensione in vista della Cremonese

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico partenopeo teme l’appagamento della squadra e non vole cali di tensione in campionato. Il Napoli affronta oggi la Cremonese di Nicola dopo l’affermazione . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

