Team Altamura-Casertana Coppitelli tiene alta la tensione | Pugliesi organizzati

Il match tra Team Altamura e Casertana si svolgerà lunedì sera, segnando la ripresa del campionato per i rossoblù. Dopo una positiva conclusione del 2023, la squadra di Coppitelli si presenta con rinnovata determinazione e consapevolezza dei propri mezzi, affrontando un avversario organizzato e motivato. La sfida rappresenta un'importante tappa nel cammino della Casertana verso obiettivi di alta classifica, mantenendo alta l’attenzione sulla partita e sulle prossime sfide

Tempo di lettura: 2 minuti Riprenderà lunedì sera sul campo del Team Altamura il cammino della Casertana che è reduce da una parte finale di 2025 coi fiocchi e che ha protettati i Falchetti nei quartieri alti della classifica. Sulla carta la trasferta in terra pugliese sembra agevole per la Casertana, ma mister Coppitelli tiene alta la tensione dei suoi: “Abbiamo chiuso nel migliore dei modi il girone di andata, ora si riparte con una nuova fase, ma dobbiamo continuare sulla stessa falsa riga di quello che è stato fatto. Nelle prime partite eravamo una sorta di cantiere. La ripartenza guardando le avversarie è stimolante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

