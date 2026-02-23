Maturità 2026 studenti con cessazione della frequenza prima del 15 marzo candidati esterni | domanda entro il 24 marzo

Gli studenti che interrompono le lezioni tra il 2 febbraio e il 15 marzo 2026 e desiderano sostenere gli esami di maturità come candidati esterni devono presentare la domanda entro il 24 marzo 2026. La causa di questa scadenza è la necessità di organizzare le procedure di ammissione in tempo utile. La richiesta deve essere inviata all’Ufficio scolastico dell’Ambito territoriale della loro provincia di residenza. La tempistica è fondamentale per la preparazione delle prove.