Maturità 2026 studenti con cessazione della frequenza prima del 15 marzo candidati esterni | domanda entro il 24 marzo
Gli studenti che interrompono le lezioni tra il 2 febbraio e il 15 marzo 2026 e desiderano sostenere gli esami di maturità come candidati esterni devono presentare la domanda entro il 24 marzo 2026. La causa di questa scadenza è la necessità di organizzare le procedure di ammissione in tempo utile. La richiesta deve essere inviata all’Ufficio scolastico dell’Ambito territoriale della loro provincia di residenza. La tempistica è fondamentale per la preparazione delle prove.
Gli studenti che cessano la frequenza delle lezioni dopo il 2 febbraio 2026 e prima del 15 marzo 2026 e che intendono sostenere gli esami di maturità 20252026 in qualità di candidati esterni devono presentare domanda di partecipazione entro il 24 marzo 2026 all'Ufficio scolastico dell'Ambito territoriale della provincia di residenza anagrafica.
Maturità 2026, candidati esterni: domanda entro il 24 marzo per chi cessa la frequenza dopo il 2 febbraioLa procedura per i candidati esterni alla maturità 2026 è aperta.
