Bimbo di 7 anni salvato a scuola il sindaco Guerra | Ringrazio le insegnanti il preside e gli operatori scolastici

Un bambino di sette anni è stato salvato a scuola dopo aver rischiato di soffocare. L’episodio è successo questa mattina nella scuola elementare padre Lino Maupas di Vicofertile. Il sindaco Guerra ha ringraziato le insegnanti, il preside e gli operatori scolastici per aver agito prontamente e aver evitato il peggio.

Un bimbo di sette anni ha rischiato di soffocare mentre si trovava nella scuola elementare padre Lino Maupas di Vicofertile. Le insegnanti hanno immediatamente allertato i soccorsi e, durante l’attesa, una docente ha effettuato il massaggio cardiaco seguendo in videochiamata le indicazioni degli.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il Ministero dell’Istruzione ha sospeso la preside e due insegnanti di una scuola coinvolta in un caso di bullismo, con la decisione di licenziarle.

In occasione della Giornata nazionale contro la violenza a scuola, il Sottosegretario Paola Frassinetti ha sottolineato l'importanza di promuovere il rispetto per gli insegnanti, rafforzando l’alleanza tra scuola e famiglia per prevenire e contrastare ogni forma di violenza nel contesto scolastico.

