Marlon Xavier si ritrova con un piede girato al contrario in campo | avversari e arbitro attoniti
Durante una partita del campionato brasiliano, il terzino di una squadra del Gremio si è infortunato gravemente, rimanendo con il piede girato al contrario. L’incidente ha lasciato senza parole gli avversari e l’arbitro, che hanno assistito all’evento con sguardi increduli. L’atleta è stato immediatamente soccorso dai medici sul campo, mentre i presenti osservavano scioccati la scena.
Il terribile infortunio di Marlon durante la partita del Gremio nel campionato brasiliano. Il terzino si ritrova col piede girato al contrario: in campo tutti con le mani tra i capelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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