Marlon Xavier si ritrova con un piede girato al contrario in campo | avversari e arbitro attoniti

Durante una partita del campionato brasiliano, il terzino di una squadra del Gremio si è infortunato gravemente, rimanendo con il piede girato al contrario. L’incidente ha lasciato senza parole gli avversari e l’arbitro, che hanno assistito all’evento con sguardi increduli. L’atleta è stato immediatamente soccorso dai medici sul campo, mentre i presenti osservavano scioccati la scena.