Infortunio Di Lorenzo il capitano del Napoli si è operato al piede sinistro! Le condizioni e i tempi di recupero quando tornerà in campo

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro nella clinica Villa Angela. L’operazione è andata bene e ora si attende il suo percorso di recupero. Il club non ha ancora annunciato quando tornerà in campo, ma l’obiettivo è riprenderà a giocare il prima possibile.

Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Mercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo.Ultimissime Calciomercato Juventus: colpo Senesi a parametro zero? Ultimissimi aggiornamenti sulla trattativa per il difensore Roma, i Friedkin sbarcano nella Major League Baseball? Spunta il concreto interesse per acquistare questa squadra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Di Lorenzo, il capitano del Napoli si è operato al piede sinistro! Le condizioni e i tempi di recupero, quando tornerà in campo Approfondimenti su DiLorenzo Napoli Infortunio Di Lorenzo: il capitano del Napoli verrà operato al piede sinistro! La decisione ufficiale e le sue condizioni Il capitano del Napoli, Di Lorenzo, dovrà sottoporsi a un intervento al piede sinistro. Infortunio Di Lorenzo: operazione al piede sinistro per il capitano del Napoli. Decisione ufficiale: ecco le sue condizioni Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, si è sottoposto a un intervento chirurgico al piede sinistro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su DiLorenzo Napoli Argomenti discussi: Infortunio Di Lorenzo, il ginocchio sinistro fa crac. Conte: Pare si sia rotto il legamento crociato; Di Lorenzo, infortunio al ginocchio meno grave del previsto: stop di almeno un mese; Napoli, Di Lorenzo meno grave del previsto: trauma distorsivo al ginocchio, i tempi di recupero; Infortunio Di Lorenzo, le ultime news da Napoli sono incoraggianti. FLASH | Napoli, Di Lorenzo si opera: il motivo e cosa cambia per il rientroInfortunio Di Lorenzo - Novità a sorpresa in casa Napoli, con Di Lorenzo pronto ad un intervento: ecco dove e i nuovi tempi di recupero ... fantamaster.it Tegola Di Lorenzo, il capitano del Napoli si operaArrivano brutte notizie per Di Lorenzo del Napoli con il capitano degli azzurri che si dovrà operare dopo l'infortunio ... calciomercato.it Infortunio non semplice per Di Lorenzo facebook Infortunio Di Lorenzo, Repubblica: ha lasciato Villa Stuart sollevato, non dovrà operarsi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.