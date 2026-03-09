Durante una partita, un tifoso è entrato in campo e ha staccato la spina al sistema di revisione video (Var) mentre era in corso un controllo. L’arbitro si è trovato di fronte a uno schermo nero, interrompendo la revisione in corso. La scena ha attirato l’attenzione di tutti, evidenziando le tensioni tra l’utilizzo della tecnologia e i comportamenti dei supporter.

C’è chi pensa che il Var sia utile, chi vorrebbe tornare alle origini senza tecnologia, chi vorrebbe perfezionarne il funzionamento e chi drasticamente lo manomette. È successo in Germania, durante una partita della seconda divisione, quando un tifoso è entrato in campo e ha staccato la spina al monitor del Var, rendendo impossibile la revisione dell’azione da parte dell’arbitro. La notizia ha in breve tempo fatto il giro del mondo. Tutto è avvenuto ieri, durante il match tra Preussen Munster ed Hertha Berlino (vinto dagli ospiti per 2-1). Nel secondo tempo del match c’è stato un contatto in area fra Niko Koulis e il centrocampista berlinese Michaël Cuisance. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tifoso entra in campo e stacca la spina al Var durante la revisione: l’arbitro si ritrova lo schermo nero

