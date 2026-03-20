Mariglianella ingerisce cocaina | arrestato 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Mariglianella il 20 marzo 2026 con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo, ha ingerito cocaina e ha opposto resistenza ai carabinieri che tentavano di fermarlo. L’uomo è stato portato in caserma e sottoposto a perquisizione. L’operazione rientra in un servizio di prevenzione nel territorio.

MARIGLIANELLA (NAPOLI), 20 MARZO 2026 – Arrestato un 37enne a Mariglianella per detenzione di droga a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento è stato eseguito dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio in via XI Settembre. I militari hanno notato due auto ferme in un parcheggio nei pressi di un distributore di carburante. Insospettiti da alcuni movimenti tra i veicoli, si sono avvicinati per un controllo. Alla loro vista, una delle due vetture si è data alla fuga. Tentativo di fuga e ingestione della droga. All’interno dell’altra auto è stato identificato un uomo già noto alle forze dell’ordine. Il 37enne ha opposto resistenza, colpendo un carabiniere con la portiera del veicolo e tentando di sottrarsi al controllo. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Mariglianella, ingerisce cocaina: arrestato 37enne Articoli correlati Napoli, fugge allo stop della Polizia: 37enne arrestato con cocainaTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Nascondeva 31 grammi di cocaina, 37enne straniero arrestato a Finale EmiliaUn panetto di cocaina da 31 grammi e un inutile tentativo di fuga tra le vie del centro.