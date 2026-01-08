Dottoressa compie 70 anni non va in pensione e salva un paziente

Nel giorno del suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno professionale. Nonostante l’età, ha scelto di continuare a lavorare e ha salvato la vita di un paziente affetto da polmonite. La sua dedizione testimonia l’importanza di un impegno costante nel campo sanitario, rendendo omaggio alla passione e alla responsabilità che caratterizzano il suo percorso professionale.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo settantesimo compleanno, Mariarosaria Sestito, medico di famiglia, ha salvato la vita ad un suo paziente affetto da polmonite. Sarebbe stato il suo primo giorno di pensione se la normativa ottenuta da Fimmg non le avesse consentito di chiedere il prolungamento in servizio sino a 72 anni. Il paziente, un uomo di più di 50 anni aveva già ricevuto una prima visita domiciliare il 5 gennaio scorso. “Avevo rilevato una situazione respiratoria compromessa – racconta la dottoressa – si trattava di un paziente fragile, diabetico e fumatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dottoressa compie 70 anni, non va in pensione e salva un paziente Leggi anche: «Prendersi cura del paziente». Va in pensione la dottoressa Rosa Rita Silva Leggi anche: Dottoressa salva un paziente in grave crisi respiratoria: “Dovevo andare in pensione, ma ho scelto di restare” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dottoressa di base compie 70 anni ma non va in pensione e salva un paziente - Nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il suo settantesimo compleanno, la dottoressa Mariarosaria Sestito, medico di famiglia a Napoli, ha compiuto un gesto di straordinaria dedizione e coraggio ... ansa.it

La dottoressa Maria Comai compie 101 anni: ha dedicato tutta la sua vita ai bambini. Gli auguri del sindaco di Riva Zanoni e dell'intera comunità - Ha dedicato tutta la sua vita ai bambini e alle loro famiglie, assistendoli con una dedizione fuori dal comune, con uno slancio, una passione e una competenza che lo sono valsi la stim ... ildolomiti.it

Sorrisiamo Clowndottori Aps. Mapa · Travelling. La nostra dottoressa Cri Cri oggi compie gli anni! Tanti auguri! #sorrisiamoclowndottori #federazionenazionaleclowndottori #clowndottori #compleanno #volontari @sorrisiamoclowndottori @fncitalia - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.