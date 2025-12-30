Teresa Coppola compie oggi 90 anni e porta la fiaccola olimpica a Presicce-Acquarica Tappa salentina

Oggi è il compleanno della signora Teresa Coppola, nata il 30 dicembre 1935. Compie oggi 90 anni. Una festa così non sarebbe stata immaginata neanche dal più bravo degli sceneggiatori: ed è stata reale. La signora Teresa Coppola è stata oggi tra i tedofori a Presicce-Acquarica. Ha portato la torcia con la fiamma olimpica. Buon compleanno signora Teresa, protagonista di una favola vera. (immagine: tratta da video diffuso dal Comune di Presicci-Acquarica, fiamma non chiaramente intuibile per lo scarso contrasto con lo sfondo)

