Teatro | al Faraggiana Marco Baliani in Quando gli dei erano tanti

Da novaratoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 21 gennaio, alle 21, il teatro Faraggiana di Novara ospiterà Marco Baliani con lo spettacolo

Prosegue la stagione teatrale "Chiodi Storti" del Faraggiana di Novara.Mercoledì 21 gennaio, alle 21, sul palco del teatro di via Dei Caccia arriva Marco Baliani con il suo spettacolo "Quando gli dei erano tanti".Biglietti a partire da 12 euro sul sito del Teatro Faraggiana.Lo spettacolo"Questo.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Una notte sbagliata“ a teatro. Marco Baliani indaga sulla violenza

Leggi anche: La Fanfara dei Bersaglieri di Magenta in concerto al Teatro Faraggiana

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Teatro: al Faraggiana Marco Baliani in Quando gli dei erano tanti - Mercoledì 21 gennaio, alle 21, sul palco del teatro di via Dei Caccia arriva Marco Baliani con il suo spettacolo Quando gli dei erano tanti. Biglietti a partire da 12 euro sul sito del Teatro ... novaratoday.it

teatro al faraggiana marcoNovara, al Faraggiana arrivano le Strighe Maledette di Stivalaccio Teatro - Giovedì 8 gennaio al Faraggiana torna la compagnia Stivalaccio Teatro. In scena, alle 21 sul palco del teatro di via dei Caccia, c'è lo spettacolo Strighe Maledette. Con Sara Allevi, Anna De ... novaratoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.