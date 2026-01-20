Teatro | al Faraggiana Marco Baliani in Quando gli dei erano tanti
Mercoledì 21 gennaio, alle 21, il teatro Faraggiana di Novara ospiterà Marco Baliani con lo spettacolo
Prosegue la stagione teatrale "Chiodi Storti" del Faraggiana di Novara.Mercoledì 21 gennaio, alle 21, sul palco del teatro di via Dei Caccia arriva Marco Baliani con il suo spettacolo "Quando gli dei erano tanti".Biglietti a partire da 12 euro sul sito del Teatro Faraggiana.Lo spettacolo"Questo.🔗 Leggi su Novaratoday.it
