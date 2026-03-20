Marcio | Gina Palmieri sfida il sistema con un inno libero
Marcio è il nuovo singolo di Gina Palmieri, un brano che smonta le logiche distorte dello spettacolo e rivendica il diritto di restare sé stessi in un mondo che chiede maschere.. Il “marciume” del mondo dello spettacolo odierno non è un’accusa gratuita, ma una sensazione diffusa. È un sistema che spesso premia la visibilità più della competenza, l’urlo più della sostanza, l’immagine più della ricerca artistica. In un panorama dominato da algoritmi e dinamiche di mercato aggressive, la corsa alla performance è continua. Così molti talenti autentici restano ai margini, mentre avanzano figure costruite a tavolino: perfette per il consumo rapido, ma fragili sul piano creativo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Articoli correlati
"Un sistema marcio, ringraziamo la sinistra""L’inchiesta che ha portato alla messa in amministrazione giudiziaria il marchio di abbigliamento Piazza Italia è la prova provata di una realtà che...
CORONA FURIOSO DOPO STOP GIUDICI: “SISTEMA MARCIO”. POI L’APPELLO AGLI ITALIANIFabrizio Corona è furioso dopo la decisione dei giudici di Milano di bloccare Falsissimo e le nuove rivelazioni sul caso Signorini, Grande Fratello e...