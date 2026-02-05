La polizia ha messo sotto amministrazione giudiziaria il marchio di abbigliamento Piazza Italia, questa mattina. L’operazione arriva dopo un’indagine lunga e complessa, che ha svelato un sistema di illegalità e sfruttamento dei lavoratori. Chiara La Porta, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, non ha nascosto la soddisfazione e ha commentato: “Un sistema marcio, ringraziamo la sinistra”. La scoperta mette in luce ancora una volta le criticità del settore e le responsabilità di chi, negli anni, ha ignorato i segnali.

"L’inchiesta che ha portato alla messa in amministrazione giudiziaria il marchio di abbigliamento Piazza Italia è la prova provata di una realtà che è sotto gli occhi di tutti i pratesi: una realtà, fatta di illegalità e di sfruttamento dei lavoratori, che da anni denunciamo ad ogni livello e in ogni modo" sottolinea Chiara La Porta, consigliera regionale pratese e capogruppo di Fratelli d’Italia. Lo scenario? "Aziende apri e chiudi, opifici abusivi, fabbriche dormitorio e un esercito di lavoratori invisibili, di fatto costretti a lavorare in condizioni di estremo sfruttamento, se non di schiavitù". 🔗 Leggi su Lanazione.it

