CORONA FURIOSO DOPO STOP GIUDICI | SISTEMA MARCIO POI L’APPELLO AGLI ITALIANI

Fabrizio Corona commenta con fermezza la recente decisione dei giudici di Milano di bloccare Falsissimo, evidenziando preoccupazioni sul funzionamento del sistema giudiziario. Le nuove rivelazioni relative al caso Signorini, Grande Fratello e Mediaset hanno acceso un dibattito pubblico, con Corona che invita gli italiani a riflettere sulla situazione e sui possibili sviluppi futuri.

Fabrizio Corona è furioso dopo la decisione dei giudici di Milano di bloccare Falsissimo e le nuove rivelazioni sul caso Signorini, Grande Fratello e Mediaset. Fabrizio Corona commenta sul suo canale Telegram la decisione del giudice civile di Milano di accogliere il ricorso degli avvocati di Alfonso signorini che vieta la messa in onda di Falsissimo, inizialmente in programma per la serata di oggi. "Il giudice blocca Falsissimo. Stasera è in programma la puntata come sapete". "Notizia di tutti i giornali: un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti gravi. Gravi – scrive – Non una condanna.

