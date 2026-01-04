Sparano botti e postano video sui social | 3 individuati e denunciati

La Polizia Municipale di Castel Volturno ha identificato e denunciato tre soggetti, tra attività commerciali e privati, responsabili di aver esploso botti illegalmente. L’intervento è frutto di un’accurata attività investigativa condotta sotto la guida del Comandante Domenico De Simone. L’operazione mira a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare comportamenti rischiosi legati all’uso di materiali pirotecnici non autorizzati.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.