Sparano botti e postano video sui social | 3 individuati e denunciati
La Polizia Municipale di Castel Volturno ha identificato e denunciato tre soggetti, tra attività commerciali e privati, responsabili di aver esploso botti illegalmente. L’intervento è frutto di un’accurata attività investigativa condotta sotto la guida del Comandante Domenico De Simone. L’operazione mira a garantire la sicurezza pubblica e a contrastare comportamenti rischiosi legati all’uso di materiali pirotecnici non autorizzati.
A seguito di una intensa e mirata attività investigativa, la Polizia Municipale di Castel Volturno, guidata dal Comandante Domenico De Simone, ha individuato e denunciato 3 persone, tra attività commerciali e privati cittadini, responsabili dell’esplosione illegale e altamente pericolosa di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
