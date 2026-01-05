Sparano in aria a Capodanno e postano il video sui social due denunciati

Durante la notte di Capodanno, due uomini hanno sparato in aria e condiviso il video sui social media. Le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato i responsabili per aver messo in pericolo la sicurezza pubblica. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di evitare comportamenti rischiosi durante le festività.

Colpi di pistola in aria la notte di Capodanno. Tutto filmato e postato sui social. Una "impresa" che è, a due uomini, è costata la denuncia da parte dei carabinieri che hanno individuato il presunto autore del video e chi avrebbe fatto fuoco. Si tratta di un italiano di un 53enne italiano e un.

