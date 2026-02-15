Riunita la direzione del Pd Marche | individuata la ' road map' per i prossimi tre mesi

La direzione del Pd Marche si è incontrata a Chiaravalle per pianificare i prossimi tre mesi, dopo aver approvato all’unanimità il nuovo regolamento dei congressi provinciali e locali. La riunione si è svolta nel centro culturale l’Isola, dove i membri hanno stabilito le date e le modalità per le consultazioni interne. Durante l’incontro, i leader del partito hanno anche definito la strategia per rafforzare la presenza nelle comunità locali.

CHIARAVALLE - Si è riunita presso il centro culturale l'Isola di Chiaravalle, la Direzione regionale del Pd Marche, in cui è stato approvato all'unanimità il regolamento per i congressi provinciali e locali, dopo l'individuazione delle finestre congressuali da parte della direzione nazionale dello scorso 6 febbraio. In seguito al recente commissariamento della Federazione di Fermo, la direzione ha ribadito che anche questo territorio sarà inquadrato nelle tempistiche degli altri congressi in maniera ordinaria come gli altri territori. La segretaria ha inoltre lanciato un calendario delle iniziative politiche che si svolgeranno nei prossimi 3 mesi.