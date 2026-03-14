Export Marche 2025 | crollo a Ascoli resilienza a Macerata

Nel 2025 le esportazioni nelle Marche hanno registrato un calo complessivo del 7,6% rispetto all’anno precedente. A Ascoli il settore ha subito un crollo significativo, mentre a Macerata sono state riscontrate segnali di resilienza. La situazione si è evoluta in modo diverso tra le province, evidenziando variazioni nelle performance economiche legate all’export regionale.

L’anno 2025 si chiude per l’economia marchigiana con un saldo negativo, segnando una flessione complessiva delle esportazioni del 7,6% rispetto all’anno precedente. Mentre la media nazionale registra invece una crescita del 3,3%, le Marche subiscono il peso di tensioni commerciali internazionali e di dazi che hanno limitato gli sbocchi verso gli Stati Uniti, mercato fondamentale per il Made in Italy. Il quadro non è omogeneo: mentre alcune province come Macerata mostrano una resilienza relativa con un calo contenuto, altre realtà come Ascoli Piceno registrano crolli drammatici trainati dal settore farmaceutico. Nonostante i dati negativi, emergono nicchie in forte espansione, come i mobili e i prodotti in legno a Fermo o la gioielleria a Macerata, che dimostrano come la specializzazione possa essere un antidoto alle crisi globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Export Marche 2025: crollo a Ascoli, resilienza a Macerata Articoli correlati Leggi anche: Export Marche crolla: -7,6% nel 2025, la crisi è strutturale Italia, export in crescita del 3,3% nel 2025: farmaceutico traina e nuovi mercati premiano la resilienza delle imprese.L'Italia ha concluso il 2025 con un aumento del 3,3% delle esportazioni, raggiungendo un saldo commerciale di 50,746 miliardi di euro. Aggiornamenti e notizie su Export Marche Temi più discussi: L’effetto farmaci sgonfia l’export marchigiano, ma la decrescita rallenta; Export in frenata nel 2025, moda in difficoltà tra Macerata e Fermo; L’export soffre nelle Marche, ma Macerata limita i danni: -1,7%; Export di vino, nessun miracolo nel 2025: -3,7% in valore e -1,9% in volume. Negli Usa persi 170 milioni. Export in frenata nel 2025, moda in difficoltà tra Macerata e FermoIl 2025 si è chiuso in territorio negativo per l'export delle Marche. Secondo l'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Marche su dati Istat, le esportazioni regionali hanno registrato una fless ... ansa.it L’effetto farmaci sgonfia l’export marchigiano, ma la decrescita rallentaANCONA I farmaci servono per curare, ma in dosi eccessive possono fare male o drogare le prestazioni. Principio valido per l'export marchigiano, ... msn.com Crolla l’export nelle Marche: -7,6% x.com Tv Centro Marche. . Conflitto Medio Oriente: crisi export manifattura marchigiana - facebook.com facebook