Un giornalista ha commentato la possibile scelta tra Retegui e Dusan Vlahovic per il Milan di Allegri, discutendo su chi potrebbe essere più utile alla squadra. La domanda riguarda quale dei due attaccanti potrebbe portare migliori risultati, senza entrare in analisi o giudizi sulla loro carriera. La discussione si concentra sulle caratteristiche e le potenzialità dei due calciatori per la formazione rossonera.

Il tema attaccanti in casa Milan è una questione molto delicata. Nel match contro la Lazio di Sarri si è potuta ben vedere la mancanza di una punta vera. Durante l'appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, alcuni degli opinionisti hanno voluto parlare di Dusan Vlahovic e Mateo Retegui, due nomi che, ultimamente, girano spesso in orbita rossonera. La domanda però è una sola: Chi renderebbe maggiormente sotto la guida di Massimiliano Allegri? A rispondere a queste domande è stato il giornalista sportivo Paolo Marcello. Ecco, di seguito, le sue parole: "Sono un fan di Retegui, ma è così tanto meglio di Santiago Gimenez? Ha cominciato bene ed è entrato nell'oblìo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Marcello: “Retegui è cosi meglio di Gimenez? Secondo me ad Allegri…”

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