Marc Marquez lancia la sfida in Brasile | Pista corta? Adattarmi velocemente è il mio punto di forza

Il pilota di MotoGP ha annunciato la sua intenzione di affrontare la gara in Brasile puntando sulla capacità di adattarsi rapidamente alla pista corta. Venerdì 20 marzo si svolgerà la prima sessione di prove libere, momento in cui si testeranno le strategie e le reazioni del motociclista alle caratteristiche del circuito. La sfida si concentra sulla velocità di adattamento e sulla gestione delle prime fasi di allenamento.

Parola d’ordine: adattamento. Oggi, venerdì 20 marzo, sarà la giornata dedicata alla prima sessione di prove libere ed alle pre-qualifiche in quel di Goiana, località che ospita il GP del Brasile, secondo appuntamento del Motomomondiale 2026 di MotoGP che arriva a più di vent’anni dall’ultimo precedente, datato 2004. Sarà ovviamente una prima volta per tutti in un tracciato fascinoso, ma non semplice da maneggiare, così come confermato dal detentore del titolo Marc Marquez in occasione del classico media day del giovedì. “Si tratta di una pista cieca – ha detto Marquez – Devi prima conoscerla, sentirla, capire come si potrebbe adattare il tuo stile di guida. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez lancia la sfida in Brasile: “Pista corta? Adattarmi velocemente è il mio punto di forza” Articoli correlati MotoGp Brasile, Bagnaia e Marquez in coro: “Pista corta, farà caldo”Bologna, 19 marzo 2026 – Il gran premio del Brasile confermerà i valori di Buriram o li ribalterà? E’ il primo grande interrogativo sul tracciato di... Leggi anche: Ducati: Marc Marquez potrebbe non esprimere il suo massimo potenziale in Brasile. Una raccolta di contenuti su Marc Marquez Temi più discussi: MotoGP, Marc Marquez lancia una bomba: Firmerei per ritirarmi senza infortuni; MotoGP, il Mondiale torna in Brasile dopo 22 anni: sfida Bezzecchi–Marquez; Valentino Rossi si inchina a Marc Marquez: l'ammissione del Dottore fa discutere la MotoGP; Next Different firma la nuova campagna per Trentino Marketing con i campioni Marc Márquez e Francesco Pecco Bagnaia. Marquez non farà mai come Valentino Rossi: smentita secca dello spagnolo, ora viene fuori la veritàL'intenzione di Marc Marquez non è quella di correre troppo a lungo, con l'obiettivo di non raggiungere i 40 anni come Valentino Rossi. reportmotori.it Marc Marquez rivela: Non correrò in MotoGP oltre i 40 anni, non preoccupateviIl futuro di Marc Márquez è ancora scritto sull’asfalto, ma con un orizzonte ben definito. Il fuoriclasse spagnolo, in un’intervista all’agenzia EFE, ha ... oasport.it MARC MARQUEZ: “GOIANIA SIMILE A BARCELLONA, PISTA NON ADATTA AL MIO STILE DI GUIDA PER LE CURVE A DESTRA” “Una volta ero uno specialista sui nuovi tracciati. Tipo a Portimão e in Indonesia, non è andata così. Tra i 20/25 anni mi sono a - facebook.com facebook #MotoGP #BrazilianGP Marc Marquez: "In Brasile sarà un GP particolare per tutti, non abbiamo grandi riferimenti. Sono in ogni caso contento di arrivare in un nuovo paese, dove ci sono tanti tifosi della MotoGP. Il tracciato è molto corto, probabilmente sarà cal x.com