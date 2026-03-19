MotoGp Brasile Bagnaia e Marquez in coro | Pista corta farà caldo

Al via del Gran Premio del Brasile, Bagnaia e Marquez hanno commentato la pista di Goiana, nello stato di Goias, sottolineando che la tracciato è breve e le temperature previste saranno elevate. La corsa rappresenta il primo appuntamento dopo 37 anni e il primo in questa località, suscitando curiosità tra piloti e appassionati. La gara si svolgerà su un circuito che potrebbe confermare o cambiare i valori visti in passato.

Bologna, 19 marzo 2026 – Il gran premio del Brasile confermerà i valori di Buriram o li ribalterà? E’ il primo grande interrogativo sul tracciato di Goiana, nello stato di Goias, per un appuntamento che torna in calendario dopo 37 anni. Tracciato inedito per tutti i piloti e rappresenta una incognita in termini di prestazione e feeling, con i riferimenti che andranno trovati col passare delle sessioni. In Thailandia, Marco Bezzecchi avrebbe dominato l’intero weekend se non fosse caduto in sprint race, ma alla domenica ha rimesso le cose in chiaro andando in fuga fin dal primo giro. Ducati, invece, è rimasta per la prima volta fuori dal podio dopo 89 gare, segno che la risalita di Noale è chiara e concreta nonostante la sfortuna che ha colpito Marc Marquez con la rottura del cerchione posteriore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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