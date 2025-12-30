Marano la Finanza sequestra gli uffici del Giudice di Pace | sono sporchi c'è pericolo per la salute

La Guardia di Finanza ha sequestrato gli uffici del Giudice di Pace di Marano a causa di gravi carenze igieniche e mancanza di autorizzazioni. La situazione rappresenta un rischio per la salute pubblica e ha portato alla sospensione temporanea delle attività. Le autorità stanno intervenendo per verificare le condizioni e adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza.

