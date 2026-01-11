Domenica In Valeria Marini e la mamma da Mara Venier | cosa è successo un anno fa

Un anno fa, il 11 gennaio 2025, Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù sono state ospiti a Domenica In, condotta da Mara Venier. In quella occasione, si è parlato di aspetti personali e della loro relazione, offrendo ai telespettatori uno sguardo più intimo sulla famiglia dell'attrice. Questa intervista ha rappresentato un momento di condivisione e semplicità, sottolineando il legame tra madre e figlia.

(Adnkronos) – Valeria Marini e la madre Gianna Orrù ospiti a Domenica In oggi nella puntata dell'11 gennaio 2026. Nel salotto di Mara Venier, la showgirl e la mamma – vittima di una truffa finanziaria nel 2018 – tornano a quasi un anno dall'ultima apparizione 'congiunta', caratterizzata dal gelo. La presenza di oggi, invece, dovrebbe . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Can Yaman terrorizzato a Domenica In, Mara Venier interviene: cosa è successo Leggi anche: Ospiti in tv domenica 30 novembre: d urso da mara venier e signorini a che tempo che fa Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Valeria Marini e la madre a Domenica In per la pace, cosa è successo un anno fa; Storie Italiane, la madre di Valeria Marini racconta la truffa subita: Non c'entra con lite, mia figlia se l'è inventata; Valeria Marini, pace fatta con la madre Gianna Orrù. La reunion in TV: ecco quando; Valeria Marini era il santino della mamma di Alfonso Signorini. Domenica In, Valeria Marini e la mamma da Mara Venier: cosa è successo un anno fa - Valeria Marini e la madre Gianna Orrù ospiti a Domenica In oggi nella puntata dell'11 gennaio 2026. adnkronos.com

- di Valeria Cavalli, con Gianna Coletti, Monica Faggiani e Arturo Di Tullio Domenica 18 gennaio Ore 18.00 Colà di Lazise - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.