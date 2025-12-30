Mara Venier in ospedale | Speriamo che sia davvero la fine di quest’anno Un nuovo intervento all’occhio per la conduttrice

Mara Venier ha condiviso su Instagram una foto dal letto d’ospedale, mostrando una vistosa fasciatura all’occhio dopo un nuovo intervento. La conduttrice si rivolge ai suoi follower, sperando che questo sia il termine di un anno difficile. Con un messaggio di auguri e speranza, conclude dicendo:

"Finiamo l'anno così. Buon anno a tutti. Speriamo che sia davvero la fine di quest'anno ": Mara Venier pubblica su Instagram una foto da un letto di ospedale, con una vistosa fasciatura all'occhio. Stando ad AdnKronos, la conduttrice si è sottoposta a un nuovo intervento. Il primo risale allo scorso gennaio: "Avevo da poco cominciato a girare il filma Diamanti di Ferzan Ozpetek quando ho avvertito un fastidio a un occhio. Vedevo male, annebbiato e una sera, davanti alla tv, mi sono accorta di vedere solo da una parte. Ho avuto un'emorraggia alla retina causata da una patologia, la maculopatia essudativa ", aveva svelato al settimanale Gente.

