Mara Venier ha annunciato in diretta di lasciare Domenica In, confermando il suo addio al programma dopo anni di conduzione. La Rai sta valutando il nome del suo possibile sostituto, mentre la conduttrice ha spiegato di aver preso questa decisione per motivi personali. L'addio è stato comunicato senza dettagli specifici sulle ragioni dietro questa scelta.

È successo ora: Mara Venier ha lanciato segnali chiari di addio a Domenica In. La Rai studia già la mossa con il possibile erede, ecco di chi si tratta. Mara Venier ha lanciato segnali inequivocabili di addio a Domenica In. La conduttrice più amata della domenica italiana ha parlato di ragioni che vanno al di là del lavoro, mentre la Rai inizia a valutare i nomi per raccogliere un’eredità storica. La frase che ha scosso il mondo della TV. C’è un momento preciso in cui un addio smette di essere un’ipotesi e diventa una certezza. Per Mara Venier, quel momento potrebbe essere arrivato. Ospite di una trasmissione televisiva, alla domanda sulla sua permanenza alla guida di Domenica In, la conduttrice ha risposto senza giri di parole: “Ho sempre detto è l’ultima puntata e poi non è stato così. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Mara Venier lascia Domenica In: Le parole in diretta, le ragioni personali e il nome del successore

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