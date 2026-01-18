Domenica In Mara Venier non trattiene le lacrime | Impossibile

Domenica In ha accolto Mara Venier in un momento di grande emozione. La conduttrice veneziana si è lasciata andare a un pensiero commosso, ricordando con affetto Tony Dallara, recentemente scomparso. La sua sincera partecipazione ha toccato il pubblico, sottolineando il valore dei sentimenti condivisi durante la trasmissione.

Grande commozione per Mara Venier a Domenica In su Rai 1. In apertura la conduttrice veneziana non ha nascosto il proprio turbamento per la recente morte di Tony Dallara. “Un grande abbraccio a Patrizia e alle sue figlie”, ha detto prima di mandare un bacio verso il cielo. Dopodiché ha voluto ricordare l'artista e i suoi brani – Romantica e Come prima – cantati da generazioni intere. “Quando è venuto in trasmissione, aveva colpito tutti per la sua dolcezza, simpatia e fragilità – ha ricordato la Venier – nel corso della mia carriera ho incontrato veramente tante persone, ma Tony mi rimarrà sempre nel cuore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

