Adesso vado via Mara Venier costretta a lasciare l’Ariston | l’annuncio in diretta

Durante la finalissima di Sanremo 2026, Mara Venier ha annunciato in diretta di dover lasciare il palco con un semplice “Adesso vado via”. Contestualmente, Fiorello ha avviato una diretta su Instagram per mostrare i momenti più intensi dalla platea del Teatro Ariston, creando un fuori programma che ha coinvolto il pubblico presente e gli spettatori online.

Il clima vibrante della finalissima di Sanremo 2026 ha regalato un fuori programma digitale di grande impatto quando Fiorello, con la sua consueta imprevedibilità, ha deciso di inaugurare una diretta su Instagram per documentare i momenti più concitati dalla platea del Teatro Ariston. Lo showman siciliano, muovendosi con agilità tra le poltrone d'onore, ha intercettato lo sguardo di Mara Venier, seduta nelle prime file per assistere all'atto conclusivo della kermesse. L'obiettivo dello smartphone ha immortalato un incontro spontaneo che ha immediatamente catalizzato l'attenzione di migliaia di spettatori connessi in rete, curiosi di scorgere un frammento di realtà dietro la perfezione della messa in onda televisiva.