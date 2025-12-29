Ma che stai a dì! Così sembra che ci siano state tensioni… vado d’accordo con voi che per sopportarvi mi faranno santa! | il botta e risposta tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In

29 dic 2025

Durante la puntata di “Domenica In”, Mara Venier e Teo Mammucari hanno avuto un breve scambio di battute che ha attirato l’attenzione. Un malinteso tra i due conduttori ha dato origine a un confronto che, pur nella sua semplicità, ha mostrato come in televisione anche le piccole incomprensioni possano diventare occasione di dialogo. Ecco i dettagli di questa scena che ha coinvolto i protagonisti dello show.

In televisione può bastare un malinteso per favorire un botta e risposta. Ne sanno qualcosa Mara Venier e Teo Mammucari, impegnati entrambi alla conduzione, seppur con spazi e ruoli differenti, di “ Domenica In “. Nella puntata in onda domenica 28 dicembre Rai1 ha lasciato spazio all’oroscopo con le previsioni di Paolo Fox, la padrona di casa ha coinvolto il collega chiedendo cosa si aspettasse dal nuovo anno: “Io sono del Leone e in futuro mi piacerebbe vivere la serenità che stiamo vivendo in questi giorni a Domenica In”, la risposta del comico romano. “ Perché questi giorni? “, la domanda di Venier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Ma che stai a dì! Così sembra che ci siano state tensioni… vado d'accordo con voi che per sopportarvi mi faranno santa!": il botta e risposta tra Mara Venier e Teo Mammucari a Domenica In

