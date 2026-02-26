Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, Mara Sattei ha sfoggiato un abito che ha attirato l’attenzione. La cantante ha scelto un look curato nei dettagli, affidandosi a uno stilista noto nel panorama della moda italiana. La scelta dell’outfit ha riscosso interesse tra il pubblico e gli appassionati, che hanno seguito con attenzione ogni dettaglio della sua apparizione.

Qual è l’abito di Mara Sattei per la terza serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso di puntare su un look ben preciso. Di seguito l’abito indossato dall’artista al Festival di Sanremo 2026: Qual è lo stilista di Mara Sattei per il Festival di Sanremo 2026? Secondo le anticipazioni, la cantante sarà vestita dalla stilista Vivienne Westwood con abiti Dsquared2. Abbiamo visto l’abito di Mara Sattei per la terza serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sanremo 2026, l’abito di Mara Sattei per la terza serata del Festival: look e stilista

Sanremo 2026, l’abito di Mara Sattei per la prima serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Mara Sattei per la prima serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso...

Sanremo 2026, l’abito di Mara Sattei per la seconda serata del Festival: look e stilistaQual è l’abito di Mara Sattei per la seconda serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della kermesse canora la cantante ha deciso...

Temi più discussi: Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Sanremo 2026, chi veste chi? Le anticipazioni sui look: Laura Pausini omaggia Giorgio Armani, Mara Sattei in Westwood e Fedez in Jil Sander; Patty Pravo a Sanremo 2026 è un manifesto di stile; Laura Pausini a Sanremo 2026, 3 look armaniani luminosi per la seconda serata: long-coat con ricami di pietre, collana bavarole di diamanti puri e suit napoleonico di cristalli.

Patty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 incanta per l'eleganza classica e un dettaglio glamourPatty Pravo alla prima serata di Sanremo 2026 sceglie un look total black con maniche lunghe e trasparenti con un ricamo gioiello ... vogue.it

Patty Pravo durante la seconda serata di Sanremo 2026 si veste di velluto rosso e stupisce con un dettaglioPatty Pravo è una xx per seconda serata di Sanremo 2026. La cantante celebra quest'anno i 60 anni di carriera e si presenta al Festival con il brano Opera ... vogue.it

GUESS THE QUOTE con Mara Sattei a Sanremo @est_radio @gqitalia #Sanremo2026 facebook

Mara Sattei, a #Sanremo2026 con "Le cose che non sai di me" #onair #marasattei x.com