Giovanni Manna, intervistato da Dazn, ha confermato che l’allenatore del Napoli ha ancora un anno di contratto e che non ci sono questioni in discussione riguardo al suo ruolo. Ha inoltre parlato di vari temi legati alla squadra, senza entrare in dettagli o ipotesi future. Le sue dichiarazioni si sono concentrate sulle certezze attuali e sulla situazione contrattuale del tecnico.

Intervistato da Dazn, Giovanni Manna ha fatto il punto su diversi temi caldi in casa Napoli. Le parole di Manna. De Bruyne. “Arriva dopo un periodo di lunga inattività, purtroppo per noi. È tornato in buona forma, in ottime condizioni. Ha lavorato intensamente, ma da qui a dire che è migliore di quando è arrivato. È difficile, sono quattro mesi che non gioca. È un campione, molto intelligente, e sono certo che possa darci una mano in queste gare.” Avere a disposizione quasi tutti i titolari? “Sicuramente siamo felici di averli, non li abbiamo avuti quasi per l’intera stagione. Avere a disposizione questi giocatori per noi è un grande valore aggiunto; spetta all’allenatore impiegarli al meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna: “Conte ha un altro anno di contratto, non penso ci sia nulla assolutamente in discussione”

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