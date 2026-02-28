Il tecnico del Napoli commenta la situazione di Lukaku, affermando che il giocatore non è ancora al massimo, ma comunque già rappresenta un valore per la squadra. Dopo la vittoria in extremis a Verona, il tecnico sottolinea che al momento si concentra sul presente, con l’obiettivo di qualificarsi per la Champions League. Il contratto con il club è di un altro anno.

Proverbialmente, si direbbe "il cuore oltre l’ostacolo". Il Napoli supera il Verona all’ultimo istante, con la rete di Romelu Lukaku, figliol prodigo dopo il calvario dell’infortunio. Uno dei tanti, in una stagione in cui gli azzurri stanno facendo i conti con mille difficoltà. Antonio Conte ne è perfettamente consapevole. Anzi, le vicissitudini stanno lasciando un segno visibile anche su di lui. "Al di là di come finirà la stagione, me la porterò dentro a livello di esperienza e carriera. Mi sta dando tanto quest’annata, in termini di insegnamenti e gestione delle situazioni, perché non si parla soltanto di campo ma anche di pazienza, usando a volte il bastone e altre la carota. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte: "Lukaku non è ancora lui, ma già così fa comodo. Il futuro? Ho un altro anno di contratto"

Leggi anche: Conte non fa turn-over, McTominay ancora in campo. Lukaku rientra in Supercoppa (Repubblica)

Verona-Napoli, Conte: “Lukaku ha sofferto e soffre ancora!” poi parla del suo futuroAntonio Conte ha parlato nel post-partita ai microfoni di DAZN dopo il successo del suo Napoli contro il Verona.

Tutti gli aggiornamenti su Conte.

Temi più discussi: Napoli, doppietta in amichevole per Lukaku. E Anguissa torna in campo dopo 4 mesi; Napoli, solo 41' in campo per Lukaku finora: il belga chiede spazio nel finale di stagione; Napoli-Giugliano 4-0: gol di Lukaku, Anguissa fa sorridere Conte; Conte: McTominay? Non si sa quando torna. De Bruyne e Lukaku rischiano perché...

Conte: Lukaku non è ancora lui, ma già così fa comodo. Il futuro? Ho un altro anno di contrattoIl tecnico del Napoli dopo il successo in extremis a Verona: Pensiamo al presente per cercare di disegnare il miglior futuro possibile, che è giocare la Champions. Sappiamo benissimo che ci sarà da l ... gazzetta.it

Napoli, la parolaccia di Conte beccata dalle telecamere: Lukaku in lacrime a Dazn dopo gli insulti e il gol vittoriaVerona-Napoli, la parolaccia di Conte beccata dalle telecamere: Lukaku in lacrime a Dazn dopo gli insulti e il gol vittoria ... sport.virgilio.it

Antonio #Conte: "Questa stagione mi sta dando veramente tanto a livello di insegnamento e a livello di gestione di cose che non mi erano mai capitate. Mi sta migliorando sotto tantissimi aspetti: gestire tutte queste situazioni non è semplice. Mi sento un allena x.com

La stima di Conte verso Lukaku Leggete le sue parole su TuttoNapoli.net #VeronaNapoli #SerieA #Conte - facebook.com facebook