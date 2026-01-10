Benzema ha deciso il suo futuro! Bomba dalla Saudi Pro League ecco dove giocherà il francese nella prossima stagione

Karim Benzema ha scelto il suo prossimo club, confermando il trasferimento alla Saudi Pro League. Secondo le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Al Ittihad, Ramon Planes, il francese continuerà la sua carriera in Arabia Saudita nella prossima stagione. Questa decisione segna un importante cambio di rotta per il calciatore, che si prepara a una nuova esperienza professionale in un campionato in crescita.

Il futuro di Karim Benzema sembra tingersi ancora dei colori gialloneri dell'Arabia Saudita. A pochi mesi dalla scadenza naturale del suo contratto, fissata per il 30 giugno 2026, arrivano segnali forti e

Benzema, Zidane e la Francia: "Non ho nessun dubbio...". E sui Mondiali: "Tutti vorrebbero" - Karim Benzema, che la prossima settimana compirà 38 anni, torna a parlare del suo rapporto con la nazionale francese e con Didier Deschamps. tuttosport.com

Benzema: “Voglio giocare altri due anni. Se Florentino mi richiamasse non potrei dire di no” - L’avventura in Arabia Saudita, gli ultimi anni di carriera e l’amore per il Real Madrid: le parole di Karim Benzema Sono passati già più di due anni da quando Karim Benzema salutava il Real Madrid e ... gianlucadimarzio.com

#Benzema orchestra e l’#AlIttihad vince L’ex #RealMadrid sempre più in versione regista, si stacca e costruisce: l’imbucata per #Diaby è perfetta @roberto.ugliono #ComoTV - facebook.com facebook

