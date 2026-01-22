Tengono 30 rottweiler in casa Indagano carabinieri forestali e Ast

Le forze dell'ordine stanno indagando su una proprietà isolata in campagna, dove sono stati rinvenuti circa 30 Rottweiler. Le condizioni degli animali e la gestione della struttura sono al centro delle verifiche condotte dai carabinieri forestali e dall'Ast. L'intervento mira a chiarire eventuali situazioni di maltrattamento o violazioni delle normative sulla tutela animale.

Una trentina di Rottweiler stipati in una casa isolata in campagna, condizioni tutte da verificare e accertamenti ancora in corso. È questo il quadro, ancora provvisorio, dell'intervento scattato nelle ultime ore nei pressi di Bocca Serriola, dopo una segnalazione. Non un allevamento dichiarato, non una struttura autorizzata, ma un'abitazione privata, una casa rurale isolata, finita sotto la lente delle autorità dopo una segnalazione formale. È da qui che prende avvio un intervento ancora in corso, condotto congiuntamente dai carabinieri e dai veterinari dell'Ast di Pesaro Urbino. Il blitz non nasce da un esposto di privati o da una denuncia per maltrattamenti, ma da una segnalazione a partire dalla quale sono state attivate le verifiche sul posto.

