Un bambino di 9 anni si è accasciato a terra nella scuola primaria ’Il Principe’ di San Casciano, subito dopo aver mangiato in mensa. Le maestre hanno avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a stabilizzare il ragazzo e a chiamare i soccorsi. La scena si è svolta in un momento di grande tensione, con i presenti che hanno assistito a attimi di paura e preoccupazione.

SAN CASCIANO (Firenze) Era appena tornato dalla mensa, quando un bambino di 9 anni si è accasciato a terra alla primaria ’Il Principe’ di San Casciano, alle porte di Firenze. Un rumore sordo che ha fatto scattare l’allarme nella maestra che ha subito iniziato a praticargli il massaggio cardiaco, mentre un’altra insegnante è corsa alla postazione del defibrillatore. Allarme rosso, mentre gli altri bambini sono stati portati nelle altre aule per proteggerli e non farli assistere a quei drammatici momenti. Immediata la chiamata ai numeri di emergenza. Erano da poco passate le 14,15 quando due ambulanze della Misericordia hanno varcato i cancelli della scuola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malore in classe a 9 anni. Rianimato dalle maestre: "Momenti di grande paura"

Articoli correlati

Uomo di 54 anni rianimato in ospedale dopo malore durante l’allenamento in palestra**Un uomo di 54 anni è stato rianimato in ospedale dopo un malore improvviso durante un allenamento in palestra.

Paura in una scuola di Parma, bimbo rischia di soffocare: salvato dalle maestre guidate in videochiamata dal 118A Vicofertile, nel parmense, un bambino di sette anni ha rischiato il soffocamento per un boccone.

Tutti gli aggiornamenti su Malore in classe a 9 anni Rianimato...

Temi più discussi: Malore in classe a 9 anni. Rianimato dalle maestre: Momenti di grande paura; Malore per un bambino di nove anni a scuola: gravissimo; Malore e caduta in montagna: intervento urgente dell’elisoccorso in località Le Rine; Como, muore a 59 anni la maestra Ketty Surace: malore improvviso, poi il gesto d’amore della donazione degli organi.

Firenze: malore a scuola, bimbo di 9 anni gravissimoMomenti di grande apprensione stamattina, 19 marzo 2026, nella scuola primaria Machiavelli di San Casciano in provincia di Firenze. Un bambino nove anni, appartenente ad una classe quarta, ha accusato ... firenzepost.it

Malore a scuola, professore muore in classe di liceo a CassinoUn professore di Storia e Filosofia è morto oggi in una delle aule del Liceo Varrone di Cassino dove il docente insegnava. La vittima si chiamava Enrico Trotto ed ha avuto un malore mentre si trovava ... ansa.it

Momenti di tensione in piazza Cavour: rissa tra giovani con cinture e spray urticante. I carabinieri arrivano ma i responsabili si dileguano, indagini in corso - facebook.com facebook

Nei momenti di difficoltà ci si unisce e ci si ricompatta. Ieri sera, nonostante il risultato, ci avete dimostrato che non si molla mai. Il vostro calore, affetto e amore per questi colori ci hanno regalato una grande vittoria. Siete stati speciali, straordinari. Grazie Berga x.com