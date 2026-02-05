Uomo di 54 anni rianimato in ospedale dopo malore durante l’allenamento in palestra

Un uomo di 54 anni è stato salvato in extremis in ospedale dopo aver avuto un malore mentre si allenava. Si trovava da solo quando ha accusato i problemi, e i soccorsi sono arrivati appena in tempo. Ora è sotto osservazione, ma le sue condizioni sembrano migliorare.

**Un uomo di 54 anni è stato rianimato in ospedale dopo un malore improvviso durante un allenamento in palestra.** L’episodio si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026 nel centro commerciale Parco Levante, a Livorno, in una sala dell’Evo One Club, dove il paziente, in pieno allenamento, è improvvisamente perso conoscenza. Le persone presenti, tra cui un infermiere del 118, hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, con un primo intervento del massaggio cardiaco e successivamente con l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE) disponibile sull’impianto. La procedura, condotta in modo rapido e preciso, è stata seguita da una squadra di volontari della Svs di Ardenza, insieme a un’auto-medica, che hanno continuato l’intervento fino al trasporto urgente in codice rosso verso l’ospedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uomo di 54 anni rianimato in ospedale dopo malore durante l’allenamento in palestra Approfondimenti su Palestra Malore Tragedia in palestra, un uomo muore durante l’allenamento Nella serata di mercoledì 10 dicembre, a Latina, si è consumata una tragedia durante un allenamento in palestra. Brindisi, bimba di 10 anni muore in ambulanza durante il trasporto in ospedale dopo un malore Una tragica perdita scuote Brindisi: una bambina di 10 anni è deceduta durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale di Francavilla Fontana, a seguito di un improvviso malore. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Palestra Malore Argomenti discussi: Auto si ribalta in via Matteotti a Barasso; Novate Milanese (MI), spaccio di droga in strada: la Polizia di Stato arresta due persone; Est: Un uomo di 54 anni è stato arrestato per aver violentato una minorenne, colto in flagrante; Incidente sulla Sp2 a Busnago, gravissimo un uomo nel ribaltamento dell’auto. Condannato per truffa, 54enne di Aprilia finisce in carcereNella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Aprilia hanno arrestato un uomo di 54 anni del luogo, già noto alle Forze di Polizia, in ... h24notizie.com Banchiere precipitato dalla finestra, è caccia all’uomo: chi potrebbe aver compiuto il delitto secondo gli inquirentiIndagini sull'omicidio di Alexander Adarich a Milano: polizia cerca un sospetto e attende i risultati dell'autopsia ... bigodino.it La cooperativa Progetto uomo compie 40 anni: «Da sempre al servizio dei cittadini» Circa 200 dipendenti e mille utenti raggiunti quotidianamente dai servizi rivolti ad anziani e portatori di handicap facebook

