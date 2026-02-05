Uomo di 54 anni rianimato in ospedale dopo malore durante l’allenamento in palestra
Un uomo di 54 anni è stato salvato in extremis in ospedale dopo aver avuto un malore mentre si allenava. Si trovava da solo quando ha accusato i problemi, e i soccorsi sono arrivati appena in tempo. Ora è sotto osservazione, ma le sue condizioni sembrano migliorare.
**Un uomo di 54 anni è stato rianimato in ospedale dopo un malore improvviso durante un allenamento in palestra.** L’episodio si è svolto nel pomeriggio di mercoledì 4 febbraio 2026 nel centro commerciale Parco Levante, a Livorno, in una sala dell’Evo One Club, dove il paziente, in pieno allenamento, è improvvisamente perso conoscenza. Le persone presenti, tra cui un infermiere del 118, hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, con un primo intervento del massaggio cardiaco e successivamente con l’utilizzo del defibrillatore automatico esterno (DAE) disponibile sull’impianto. La procedura, condotta in modo rapido e preciso, è stata seguita da una squadra di volontari della Svs di Ardenza, insieme a un’auto-medica, che hanno continuato l’intervento fino al trasporto urgente in codice rosso verso l’ospedale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
