Fa 4 anni di chemio ma il tumore non c' era | l’Aoup di Pisa verserà quasi 300 mila euro

Dopo quattro anni di chemio senza presenza del tumore, una donna di 47 anni ha subito una diagnosi errata. La Corte d’Appello di Firenze ha riconosciuto il danno e deciso di aumentare il risarcimento a favore della paziente. L’Aoup di Pisa dovrà versare quasi 300 mila euro, evidenziando l’importanza di un percorso diagnostico accurato e trasparente nel settore sanitario.

La Corte d’Appello di Firenze, come riportato da Il Tirreno, ha confermato e aumentato il risarcimento a favore di una donna di 47 anni, vittima di una diagnosi sbagliata. L’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup) è stata condannata a versarle oltre 470 mila euro, cifra superiore ai 295 mila euro decisi in primo grado dal Tribunale di Pisa. La paziente, convinta di avere un tumore all’intestino, ha affrontato anni di chemioterapia, cortisone e steroidi, senza alcuna reale necessità. La diagnosi mai confermata. Tutto ha avuto inizio nel 2006, quando la donna si è recata all’ospedale di Volterra (Pisa) per un intervento ortopedico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fa 4 anni di chemio, ma il tumore non c'era: l’Aoup di Pisa verserà quasi 300 mila euro Leggi anche: Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola Leggi anche: Quasi 300 mila euro in provincia per il trasporto degli studenti disabili a scuola Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Fa 4 anni di chemio, ma il tumore non c'era: l’Aoup di Pisa verserà quasi 300 mila euro - La paziente si era sottoposta per anni a chemioterapia, cortisone e steroidi inutili, fino a quando una biopsia successiva ha escluso la presenza del tumore ... ilgiornale.it

Pisa, 4 anni di chemioterapia ma non aveva un tumore: la clinica pagherà 500 mila euro - Un linfoma intestinale inesistente, e all’ultimo stadio, e dopo la diagnosi, completamente errata, la paziente si era sottoposta a pesanti e lunghe terapie, poi rivelatesi del tutto inutili ... msn.com

Tumore al polmone, con terapia mirata più chemio sopravvivenza globale di quasi 4 anni - Il tumore del polmone è la causa principale di morte per cancro tra gli uomini e le donne, e rappresenta circa un quinto di tutti i decessi per cancro. iltempo.it

Maria Miceli, ballerina di 35 anni di Brescia, dopo la diagnosi di tumore al seno fu convinta da una sedicente nutrizionista a rinunciare alla chemioterapia, sostituendola con diete, integratori e pratiche alternative prive di basi scientifiche. Maria è morta l’11 dic - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.