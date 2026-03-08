I genitori insorgono | L’istruzione è laica La Madonna di San Luca resta fuori dalla scuola

I genitori si oppongono all’ingresso dell’icona della Madonna di San Luca nella scuola, ribadendo che l’istruzione deve rimanere laica. La decisione di escludere l’immagine dalla struttura ha suscitato reazioni contrarie, in seguito a un furto che aveva interessato l’icona stessa. La questione riguarda la presenza o meno di simboli religiosi negli ambienti scolastici pubblici, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali.

Dopo lo sfregio del furto, il gran rifiuto. L'icona della Madonna di San Luca – che solo alcune settimane fa era stata oggetto di un furto di alcuni preziosi che la adornavano – non entrerà alla materna comunale Grosso della Bolognina, storico quartiere della periferia Nord del capoluogo emiliano, ma resterà sulla strada. Il no all'ingresso, beninteso nel parco non nell'edificio comunale, arriva dai genitori che hanno i bimbi nella scuola dell'infanzia, che invocano la laicità e il divieto di indottrinamento religioso. Scomodando, a supporto del loro niet, la Costituzione, le sentenze della Corte costituzionale, la libertà religiosa e via dicendo.