A Bologna, i genitori dei bambini della materna comunale Grosso discutono sulla decisione di far passare la statua della Madonna di San Luca fuori dal cortile della scuola. Da un lato, alcuni la definiscono un’icona, dall’altro altri preferiscono che rimanga in chiesa. La questione ha creato un confronto tra chi sostiene la presenza della statua e chi preferisce che resti nel luogo di culto.

Bologna, 9 marzo 2026 – I genitori dei bambini della materna comunale Grosso si dividono sulla scelta di far passare fuori dal cortile della scuola la Madonnina di San Luca. Qualcuno usa toni polemici nei confronti di ha preso questa decisione. Qualcun altro, invece, la ritiene “una polemica sterile” o addirittura “inutile in una Scuola - intesa come istituzione - che si professa laica”. Intanto i bimbi entrano nelle aule dal civico 22 di via Erbosa, mano nella mano con uno dei genitori. Ridono e scherzano con gli amichetti. Un altro gruppo di piccoli si chiede addirittura se ci sarà la maestra nonostante lo sciopero di oggi. Appresa la notizia, alcuni genitori hanno invocato a gran voce la laicità della scuola, opponendosi alla visita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Madonna di San Luca, il passaggio fuori da scuola divide i genitori. “Polemica sterile, è un’icona”. “Resti in chiesa”

