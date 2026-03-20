Lutto nel mondo del cinema | addio a Chuck Norris celebre per la serie Walker Texas Ranger

Il mondo del cinema piange la scomparsa di Chuck Norris, noto per il ruolo nella serie televisiva Walker Texas Ranger. L’attore è deceduto il 20 marzo sull’isola di Kauai, nelle Hawaii, all’età di 86 anni, dopo essere stato ricoverato d’urgenza il giorno prima. La sua morte è stata confermata da fonti vicine all’attore.

Chuck Norris è morto il 20 marzo sull'isola di Kauai, nelle Hawaii, all'età di 86 anni, dopo un ricovero d'urgenza avvenuto il giorno precedente. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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#ChuckNorris L’attore ha accusato un malore mentre si trovava sull’isola di Kauai, alle Hawaii, ed è stato ricoverato in ospedale, dove è poi deceduto x.com