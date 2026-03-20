È morto a 86 anni Chuck Norris, noto attore e campione di arti marziali, famoso per aver interpretato la serie televisiva ‘Walker, Texas Ranger’. La sua scomparsa ha suscitato scalpore tra fan e appassionati di cinema d’azione. Norris aveva costruito una carriera che lo aveva portato a diventare un’icona del genere, lasciando un segno indelebile nel mondo dello spettacolo.

Lutto nel mondo del cinema. E’ morto all’età di 86 anni Chuck Norris, il campione di arti marziali diventato un’icona del cinema d’azione e protagonista della celebre serie ‘ Walker, Texas Range r’. Norris era stato ricoverato in ospedale alle Hawaii giovedì scorso a causa di un’emergenza medica sull’isola di Kauai. Stamattina la sua famiglia, sui social, ha rilasciato una dichiarazione annunciando la sua scomparsa. “Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che riposava in pace”, si legge nel post. “Per il mondo, era un artista di arti marziali, un attore e un simbolo di forza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chuck Norris, è morto il celebre attore di ‘Walker Texas Ranger’: aveva 86 anni

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Chuck Norris è morto, l'attore di Walker Texas Ranger aveva 86 anni

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