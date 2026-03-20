Lurano il Pgt allarga i confini fino a Seriate | scoppia la polemica

A Lurano, il Piano di governo del territorio ha generato polemiche dopo che l’amministrazione ha deciso di estendere i confini comunali fino a includere parte di Seriate. L’opposizione ha criticato la scelta, mettendo in discussione le ripercussioni di questa decisione e chiedendo chiarimenti sui criteri adottati. La discussione pubblica si è accesa in consiglio comunale e sui mezzi di informazione locali.

Lurano. Il Piano di governo del territorio finisce nel mirino dell’opposizione. A sollevare il caso è il gruppo “Idea Comune per Lurano”, che, in una nota, contesta modalità e contenuti del documento messo a disposizione dei cittadini nell’ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (Vas). Nel mirino, innanzitutto, la qualità dell’elaborato. Nel documento, infatti, Lurano viene descritto come confinante a nord con Bergamo e Seriate, a ovest ancora con Bergamo e Azzano San Paolo, a sud con Azzano San Paolo e Zanica e a est con Seriate e Grassobbio. Un quadro che non corrisponde alla realtà geografica del paese ma che, anzi, combacia con i confini di Orio al Serio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Cipro, drone iraniano colpisce la base RAF: il conflitto allarga i confiniLe ostilità in Medio Oriente sono ufficialmente entrate nel loro terzo giorno lunedì, con Stati Uniti e Israele che continuano a colpire l’Iran. La tradizione allarga i confini. Battaglia con eventi da record. E il Palio tende la mano a MilanoUn progetto di alto profilo, costruito con impegno e responsabilità per essere all’altezza di una ricorrenza non solo cittadina ma anche nazionale.