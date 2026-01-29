Questa volta il Palio si allarga e punta a coinvolgere anche Milano. Un progetto grande, che unisce città diverse e cerca di mantenere viva una tradizione radicata. La manifestazione si presenta con eventi da record, frutto di tanta fatica e passione. La sfida ora è portare questa storica corsa oltre i confini di Siena, rendendola un appuntamento nazionale.

Un progetto di alto profilo, costruito con impegno e responsabilità per essere all’altezza di una ricorrenza non solo cittadina ma anche nazionale. È partendo da questa considerazione che il presidente della Fondazione Palio, Luca Roveda, ha presentato il programma per l’ 850º anniversario della Battaglia di Legnano, attribuendo così un peso specifico alle iniziative messe in cartellone quest’anno, che completano quelle del Palio e strizzano l’occhio a Milano. Il calendario, a partire da questa ricorrenza, è stato infatti diviso in due filoni principali: gli eventi tradizionali del Palio (cerimonie di rito che vengono rafforzate e in alcuni casi “trasferite” per l’occasione) e le iniziative ad hoc, dedicate specificamente all’850º anniversario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La tradizione allarga i confini. Battaglia con eventi da record. E il Palio tende la mano a Milano

